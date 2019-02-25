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Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ soruşturmasında, 1 sivil ile Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker için gözaltı kararı çıkardı.

Barış Kılıç  | 25.02.2019
Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeline FETÖ operasyonu

Ankara

Ankara'da, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 67'si muvazzaf 100 asker ile Ticaret Bakanlığında çalışan bir "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, örgütün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen bir binbaşı, 3 yüzbaşı, 43 üsteğmen, 3 teğmen ve 50 astsubay ile Ticaret Bakanlığında görevde olan bir "mahrem imam" olmak üzere 101 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığı bildirildi. 

Asker şüphelilerin 67'sinin muvazzaf olduğu, 33'ü hakkında ise idari işlem uygulandığı belirtilen açıklamada, gözaltı işlemlerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince sürdürüldüğü kaydedildi.


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