Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.03
Dolar
5.31
BIST 100
104,617.30
Altın
1,329.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
"2.Türkiye Enerji ve Doğal Kaynaklar Zirvesi"
logo
Türkiye

Başkentte 9 sağlık çalışanı için FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ soruşturması kapsamında, 4'ü aktif görevde 9 sağlık çalışanı için gözaltı kararı çıkarıldı.

İsmet Karakaş,Barış Kılıç  | 25.02.2019
Başkentte 9 sağlık çalışanı için FETÖ'den gözaltı kararı

Ankara

Ankara'daki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in doktoru Tuncay Delibaşı'nın eşi Ayşe Delibaşı'nın da olduğu 4'ü aktif görevde, 9 sağlık çalışanı hakkında gözaltı kararı verildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, bazı Sağlık Bakanlığı personeli ile özel sağlık çalışanları hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 5'i meslekten ihraç edilmiş, 4'ü aktif çalışan olmak üzere 9 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Açıklamada, şüphelilerden 8'inin yakalandığı, diğerlerinin yurt dışında olabileceği ifade edildi.

Gözaltı kararı çıkartılan 9 şüpheliden birinin, FETÖ elebaşı Gülen'in özel doktoru ve örgütün firari tepe yöneticisi Tuncay Delibaşı'nın eşi olduğu öğrenildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'nin Venezuela'yı 'işgal stratejisinde' kritik gün
Batı'da imajı bozulan MbS Asya’ya yöneldi
Asya’nın diplomasi merkezi: Kazakistan
Avusturya’da bir cinayet ve PKK
Soçi’ye karşı Varşova: 'Kuzey Cephesine' karşı 'Güney Cephesi'

Benzer haberler

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 224 şüpheli yakalandı

FETÖ'nün TSK yapılanması soruşturmasında 224 şüpheli yakalandı

Cuntacı eski tuğgeneral 'darbe toplantısı'nı inkar etti

'Bu ittifakı yöneten FETÖ'dür'

Darbeci binbaşı 'FETÖ' ve 'darbe' itirafını inkar etti

Darbeci binbaşı 'FETÖ' ve 'darbe' itirafını inkar etti
FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor

FETÖ'nün Kuzey Makedonya'daki Zaman gazetesi kapanıyor
500 FETÖ üyesini mahrem imamlara örgüt okulunda zimmetlemişler

500 FETÖ üyesini mahrem imamlara örgüt okulunda zimmetlemişler