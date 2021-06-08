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Kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında karar açıklandı

Mahkeme sanıklardan 7'sini "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın yardım etmek", 16'sını "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan cezalandırdı.

Başak Akbulut Yazar   | 08.06.2021
Kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanlarının yargılandığı FETÖ davasında karar açıklandı

İstanbul

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) müzahir olduğu gerekçesiyle kapatılan Kimse Yok Mu Derneği çalışanı 38 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, sanıkların son sözlerinin alınmasının ardından karar açıklandı.

Mahkeme heyeti, sanıklardan 12'sinin tüm suçlardan beraatini kararlaştırırken, sanık Mehmet Özcan'ın yargılama aşamasında vefat etmesi nedeniyle hakkındaki davanın düşürülmesine hükmetti.

Diğer sanıklardan 7'sini FETÖ kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olmaksızın yardım etmek" suçundan 1 yıl 10 ay 15 gün ile 3 yıl 1 ay 15 gün arasında hapis cezalarına mahkum eden heyet, 16 sanığı "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl üçer ay hapisle cezalandırdı.

Sanıklardan 2'si ile üyelikten cezalandırılan bazı sanıkları ayrıca "güveni kötüye kullanma" suçundan 30 bin liraya kadar değişen oranlarda adli para cezasına mahkum eden heyet, "örgüte yardım" suçundan cezalandırılmasına karar verdiği bazı sanıklar hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını kararlaştırdı.


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