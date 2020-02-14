Euro
6.58
Dolar
6.06
BIST 100
120,540.50
Altın
1,579.12
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'da AK Parti Ceyhan İlçe Teşkilatı Buluşma programında konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bingöl’de tarım ve orman sektör temsilcileriyle bir araya geliyor. İstanbul Bahçelievler'de daha önce boşaltılmış olan 7 katlı bir bina karşısında bulunan binanın üzerine çöktü.
logo
Türkiye

Kadın kılığında yurt dışına kaçmaya çalışan Somalili, Esenboğa'da yakalandı

Kız arkadaşının belgeleriyle yurt dışına çıkmak için kadın kılığına giren Somali uyruklu şüpheli, Esenboğa Havalimanı'nda kulaklığına bulaşan fondöten izi sayesinde yakalandı.

Sertaç Bulur,Orhan Onur Gemici   | 14.02.2020
Kadın kılığında yurt dışına kaçmaya çalışan Somalili, Esenboğa'da yakalandı

Ankara

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, iki gün önce Somali uyruklu bir kişi, Khadija H. adına düzenlenmiş İngiltere seyahat belgesi ve oturum kartı ile Esenboğa Havalimanı'ndan Londra'ya gitmek üzere pasaport kontrolüne girdi.

                    

Bu kişinin, belgelerdeki fotoğrafa benzemediğini ve kullandığı kulaklıktaki fondöten izini fark eden pasaport polisi, şüpheliyi çıkış kapısına yönlendirirken, diğer taraftan da kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde, bir kadının kontrol işlemlerini yaptırdıktan sonra kadın kılığındaki erkek arkadaşına belgeleri verdiğini tespit eden pasaport polisi, şüpheliyi kontrol noktasında, Esenboğa Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerine teslim etti.

Şüphelinin, makyajını temizlemesi ve başörtüsünü çıkartmasının ardından erkek olduğu belirlendi. Yapılan araştırma sonucu şüphelinin 2019'un eylül ayında İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yurda giren İbrahim M. olduğu tespit edildi.

İbrahim M. ile evrakları verdikten sonra Esenboğa'dan kaçan Khadija H. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İdlib cephesi ve İran’ın zayıflayan dış operasyon kapasitesi
Dungan Hadiseleri ve Orta Asya’daki etnik fay hatları
ABD’nin Orta Asya stratejisi: Bağımsızlığı sağlamak mı çevreleme doktrini mi?
İran destekli terörist grupların Suriye’deki varlığı
Afrika’da işbirliği ve rekabet: Türkiye ve Çin

Benzer haberler

Kadın kılığında yurt dışına kaçmaya çalışan Somalili, Esenboğa'da yakalandı

Kadın kılığında yurt dışına kaçmaya çalışan Somalili, Esenboğa'da yakalandı