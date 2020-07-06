İzmir'de sokak satıcılarını koordine eden uyuşturucu çetesi çökertildi
İçişleri Bakanı Soylu, İzmir'de sokakta uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.
Ankara
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de sokaktaki uyuşturucu satanları koordine eden "Alabaylar Çetesi"nin çökertildiğini, 59 kişinin tutuklandığını açıkladı.
İzmir’de bir uyuşturucu çetesi daha çökertildi!— Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe↔️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) July 6, 2020
Sokak satıcılarını koordine eden “Alabaylar Çetesine” bir yıllık takip neticesinde darbe...
59 tutuklu...
Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, Adli Makamlara...
Şükranlarımızla 👏👏👏👏👏
Soylu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda İzmir'de bir uyuşturucu çetesinin daha çökertildiğini duyurdu.
Soylu, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:
"Sokak satıcılarını koordine eden 'Alabaylar Çetesine' bir yıllık takip neticesinde darbe... 59 tutuklu... Narkotik Daireye, İzmir Emniyetimize, adli makamlara şükranlarımızla..."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.