İzmir'de Kanada Milli Günü resepsiyonu düzenlendi

İZMİR

İzmir Ticaret Odasında gerçekleşen resepsiyon öncesinde Kanada Milli Günü'nün İzmir'de ilk kez kutlanması nedeniyle Kordonboyu'nda, ülkenin simgesi olan akçaağaç dikim töreni düzenlendi.

Resepsiyonda konuşan Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Christopher Cooter, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümü için bir araya geldiklerini belirterek, bugünü kutlamanın en iyi yolunun, geçmişten çok geleceğe odaklanmak olduğunu söyledi.

İki ülke arasındaki ilişkilere değinen Cooter, ülkelerin birbiri hakkındaki bilgi eksikliğinin üstesinden gelmesi ve daha fazla alanda iş birliği yapması gerektiğini vurguladı.

İzmir'in, Kanada ve Türkiye'nin geleceğini konuşmak için harika bir şehir olduğunu dile getiren Cooter, şunları kaydetti:

"Türk lirasının değerinde son zamanlarda yaşanan dalgalanmalara, terör sorununa ve 2016'da yaşanan darbe girişimine rağmen Türkiye ile aramızdaki ticaret ve yatırımlarda belirgin ölçüde artış olmuştur. Halihazırda İzmir'de aramızda var olan güçlü ticari ilişkilerin gün geçtikçe sağlamlaştığını görmeyi hedefliyoruz. Yeni bir önceliğimiz var; ticari çeşitlilik. Bunun bir parçası olarak Türkiye ile birlikte küreselleşmek istiyoruz. İşte bu yüzden önümüzdeki ay İstanbul'da Kanada ve Türk şirketleriyle bir araya geleceğiz. İlk kez ortaklıkları teşvik edecek bir konferans düzenleyeceğiz.

Birlikte inşa edeceğimiz ticari ilişkiler ile güçlerimizi birleştirdiğimiz takdirde; fiyat, kalite ve marka alanlarında herkesle rekabet etmememiz için hiçbir sebep yok. Önde gelen araştırma ve eğitim merkezimiz Toronto Üniversitesi gelecek ay buraya yetkin bir heyet gönderecek. Ziyaretin ana amacı; Türkiye ile yapay zeka, sağlık hizmetleri, kuantum hesaplama gibi gelişmekte olan alanlarda Kanada'nın dünya liderlerinden biri olduğunu, bu yeni alanlarda birlikte çalışabileceğimizi Türkiye'ye göstermek. Gerek ticaret gerek eğitim veya dayanışma; Kanada her zaman belirli değerler çerçevesinde çalışmalarını sürdürmüştür. Bu değerlerin en başında ise saygı gelir. Bireylere eşitliğe, doğaya, diğer ülkelerin kültürlerine ve tüm kültürel çeşitliliklere saygı..."

"Güzel diyaloğumuzun önümüzdeki dönemde de artacağına inanıyorum"

İzmir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Özgener de Kanada ile diplomatik ilişkilerin 1943'te başladığını anımsatarak, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin 75. yıl dönümünü kutladıklarını ifade etti.

İki ülkede büyükelçiliklerin açılmasıyla Türkiye ile Kanada arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişerek bugüne geldiğini söyleyen Özgener, "Bugünkü resepsiyon da Kanada'nın ve ülkemiz arasındaki dostane ilişkilerin İzmir olarak hafızamızda hep canlı kalmasına yardımcı olacak. Bu güzel diyaloğumuzun önümüzdeki dönemde de artacağına inanıyorum. Oda olarak her türlü iş birliğine hazırız." diye konuştu.

Muhabir: Meriç Ürer