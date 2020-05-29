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İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö, tahliye edildi

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan tutuklanan Banu Ö, tahliye edildi.

Meriç Ürer,Barış Gündoğan   | 29.05.2020
İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin paylaşımlar yapan Banu Ö, tahliye edildi

İzmir

Banu Ö. hakkında "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme" suçundan hazırlanan iddianame, 50. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 

Tahliyesine karar verilen Banu Ö'nün 6 Ekim'de hakim karşısına çıkması bekleniyor.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığının, müftülüğün merkezi ses sistemini sabote ederek bazı camilerin hoparlörlerinden müzik yayını yapanlar ile eylemi övücü ve destekleyici ifadelerle sosyal medya hesaplarından paylaşımda bulunanlar hakkında yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan Banu Ö, tutuklanmıştı.

Kılıçdaroğlu'ndan tahliye edilen Özdemir'e geçmiş olsun telefonu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle tutuklanan ve bugün tahliye edilen Banu Özdemir'e geçmiş olsun dileğinde bulundu.

CHP'den yapılan yazılı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun Özdemir'i telefonla aradığı belirtildi.

Görüşmede Kılıçdaroğlu'nun Özdemir'e geçmiş olsun dileklerini ilettiği bildirildi.

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