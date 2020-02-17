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İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü

Kosova Cumhuriyeti'nin kuruluş yıl dönümü kapsamında Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü Kosova bayrağının renkleriyle aydınlatıldı.

Uğur İslamoğlu,Muhammed Gencebay Gür   | 17.02.2020
İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü Fotoğraf: Muhammed Gencebay Gür/AA

İstanbul

Önemli günlerde renk ve ışık gösterileriyle aydınlatılan köprüler, bu kez Kosova'nın 12. bağımsızlık yıl dönümü dolayısıyla Kosova bayrağının renkleri olan mavi, beyaz ve sarıya büründü.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Enerji Yönetimi ve Aydınlatma Müdürlüğünce gerçekleştirilen aydınlatma, gün doğana dek sürecek.

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İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü

İstanbul'un iki köprüsü Kosova bayrağı renklerine büründü