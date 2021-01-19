Euro
9.04
Dolar
7.44
BIST 100
1,576.51
Altın
1,838.57
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Kentte cuma gününden itibaren başlayan ve hafta sonu İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Zeynep Rakipoğlu,Metin Tokgöz,Muhammed Gencebay Gür   | 19.01.2021
İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor Fotoğraf: Metin Tokgöz / AA

İstanbul

İstanbul'da cuma günü başlayan kar yağışı, Anadolu Yakası'nın bazı ilçeleri ile yüksek kesimlerinde etkisini sürdürüyor.

Kentte cuma gününden itibaren başlayan ve hafta sonu İstanbul'u beyaza bürüyen kar yağışı, yer yer etkili olmaya devam ediyor.

Öğleden sonra Anadolu Yakası'nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı, Kartal, Beykoz ve Pendik'te etkili oluyor. Yağış nedeniyle D-100 karayolu Kadıköy istikametinde trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Beykoz'da aralıklarla etkisi sürdüren kar yağışına karşı İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Beykoz Belediyesinin karla mücadele araçları ana arterlerde tuzlama çalışmaları yürütüyor.

Kentte etkili olan soğuk hava nedeniyle Paşabahçe Mahallesi'nde bazı yolların buz tuttuğu görüldü. Araçlar, buz tutan yokuşlardan inmekte zorlanırken, bazı araçların ise zorluk yaşamamak için farklı güzergahlara yöneldikleri gözlendi.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden dün yapılan açıklamada, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don beklendiği belirtilerek, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunulmuştu.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bulgaristan’da bir bebeğin anne karnında Kovid-19'a karşı antikor geliştirdiği tespit edildi
Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek Kovid-19 aşısı yaptırdı
Sırbistan'da Kovid-19'a karşı kitlesel aşılama başladı
Sağlık çalışanlarına yönelik ilk doz aşılamada sona gelindi
Rusya: EpiVakKorona aşısının immünolojik etkinliği yüzde 100 seviyesinde

Benzer haberler

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

İstanbul'un bazı ilçelerinde kar yağışı etkili oluyor

Malatya'da kar nedeniyle ulaşıma kapanan 349 mahallenin yolu açıldı

Sivas'ta 220 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısı

Van, Bitlis, Muş ve Hakkari için yoğun kar ve çığ uyarısı
Diyarbakır'da devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı

Diyarbakır'da devrilen iki minibüste 22 kişi yaralandı

Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ta kar nedeniyle yaylada mahsur kalan 16 kişi kurtarıldı