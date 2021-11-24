İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu
Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.
Istanbul
Alınan bilgiye göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.
İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.
Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.