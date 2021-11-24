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Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, AK Parti Altındağ Danışma Meclisi Toplantısı’nda konuşuyor.
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İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu

Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu.

Mehmet Ali Derdiyok   | 24.11.2021
İstanbul'da metro hattındaki arıza yoğunluğa neden oldu Fotoğraf: Mehmet Ali Derdiyok / AA

Istanbul

Alınan bilgiye göre, M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.

İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.

Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.

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