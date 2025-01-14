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İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü

İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti.

Uğur İslamoğlu  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü

İstanbul

Alınan bilgiye göre, aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu 38 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.

Son 24 saatte hastanelerde tedavi gören 38 kişiden 11'i yaşamını yitirdi.

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