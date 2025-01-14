İstanbul'da son 24 saatte sahte içki nedeniyle 11 kişi öldü
İstanbul'da, son 24 saatte sahte içki nedeniyle hastanelere başvuran 11 kişi hayatını kaybetti.
İstanbul
Alınan bilgiye göre, aralarında 26 yabancı uyruklunun da bulunduğu 38 kişi sahte içki tüketimine bağlı nedenlerle kentteki çeşitli hastanelere başvurdu.
Son 24 saatte hastanelerde tedavi gören 38 kişiden 11'i yaşamını yitirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.