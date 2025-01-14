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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya yüksek mahkeme başkanlarını kabul etti

Özcan Yıldırım  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Malezya yüksek mahkeme başkanlarını kabul etti

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Federal Mahkemesi Başkanı Tun Tengku Maimun Binti Tuan Mat ile Malezya Temyiz Mahkemesi Başkanı Tan Sri Datuk Amar Abang Iskandar Bin Abang Hashim'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Anayasa Mahkemesi Başkanı Kadir Özkaya ve Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez de hazır bulundu.

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