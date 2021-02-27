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Türkiye, Koronavirüs

İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, vergi borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşlar, vergi dairesinde işlemlerini yaptırdıktan sonra evlerine döndü.

Mehmet Ali Derdiyok,Hikmet Faruk Başer,Alparslan Ermiş,İbrahim Halil Aktürk   | 27.02.2021
İstanbul sokaklarında kısıtlama sessizliği hakim

İstanbul

İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamındaki genelgesi doğrultusunda 1 Mart Pazartesi sabah saat 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle İstanbul sokaklarında sessizlik hakim.

Sadece dışarı çıkmalarına izin verilen vatandaşların neden olduğu hareketliliğin gözlendiği İstanbul'da, İBB CepTrafik uygulamasına göre kentteki trafik yoğunluğu, saat 18.30 itibarıyla yüzde 4 olarak kayda geçti.

Ana yollarda denetimlerini sürdüren polis ekipleri, D-100 kara yolunda oluşturdukları kontrol noktalarında, sürücülerin izin belgelerinin olup olmadığını inceledi.

Kentte, vatandaşların evlerine yürüme mesafesinde olan market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilerde alışveriş yaptığı görüldü.

Bazı vatandaşların evcil hayvanlarıyla yürüyüş, temizlik görevlilerinin ise sokak ve caddelerde temizlik yaptığı gözlendi.

Bu arada Esenyurt'ta sokakta banklarda oturanları polis ekipleri anonslarla uyardı ve evlerine gitmelerini istedi.

Beşiktaş, Arnavutköy ve Sarıyer'de sokak ve sahillerde yer yer vatandaşların yoğunluk oluşturduğu görüldü.

Silivri'de ise emniyet ekipleri, sahil şeridinde gezenleri uyararak, evlerine gitmeleri yönünde anonslarla çağrıda bulundu.

Öte yandan İçişleri Bakanlığınca valiliklere gönderilen genelge kapsamında, vergi borçlarını ödeyebilmeleri için sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulan vatandaşlar, borç bilgilerini içeren belgeleriyle vergi dairesinde işlemlerini yaptırdıktan sonra evlerine döndü.

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