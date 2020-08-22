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Türkiye

İstanbul semalarındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı

Sabah saatlerinden itibaren İstanbul üzerinden geçerek daha güneye doğru göç eden binlerce leylek güzel görüntüler oluşturdu.

Mehmet Kara   | 22.08.2020
İstanbul semalarındaki binlerce leyleğin göç yolculuğu kameralara yansıdı Fotoğraf: Mehmet Eser/AA

İstanbul

İlkbaharda güneyden kuzeydeki Türkiye ve Balkanlara doğru göç eden leyleklerin dönüş yolculuğu başladı.

Aralıklarla yüzlerce kuşluk sürüler halinde güneye doğru ilerleyen leylekler, İstanbul semalarında adeta dans ederek ilerledi.

Leyleklerin oluşturduğu kareografiyi hayranlıkla izleyen vatandaşlar, bu göç yolculuğunu cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. 

Kuzey ve güney arasında en önemli göç geçiş noktalarından olan Türkiye her yıl yüzbinlerce leyleğe de ev sahipliği yapıyor.


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