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İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü

İzmir'de sahte içkiden zehirlendiği belirtilen bir kişi daha yaşamını yitirdi.

Meriç Ürer   | 19.10.2020
İzmir'de sahte içkiden 1 kişi daha öldü

İzmir

Alınan bilgiye göre, metil alkol zehirlenmesi şüphesiyle 17 Ekim'de Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvuran Hayrettin K. (68), yoğun bakımdaki yaşam mücadelesini kaybetti. 

Hayrettin K'nin cenazesi otopsi işlemleri için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Böylece kentte 9 Ekim'den bu yana sahte içki zehirlenmesi şüphesiyle ölenlerin sayısı 25'e yükseldi.

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