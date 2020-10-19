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Ahmet Türk, Kobani soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakıldı

Eski Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Kobani eylemleri soruşturması kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Tanju Özkaya,Serdar Açıl   | 19.10.2020
Ahmet Türk, Kobani soruşturması kapsamında adli kontrolle serbest bırakıldı

Ankara

Ahmet Türk, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, Mardin'den Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) yoluyla soruşturma savcısına ifade verdi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen Türk'ün adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verildi.

Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş ve Figen Yüksekdağ Şenoğlu'nun da tutuklu bulunduğu 2014'te Kobani bahanesiyle düzenlenen eylemlere ilişkin soruşturması kapsamında, 25 Eylül'de 82 zanlı hakkında gözaltı kararı çıkartılmıştı.

7 ilde düzenlenen operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Zanlılardan Sırrı Süreyya Önder, Altan Tan ve Gülfer Akkaya adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, bazı eski HDP milletvekillerinin de arasında bulunduğu 17 kişi tutuklanmıştı.

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