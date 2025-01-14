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İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talebiyle dava

İstanbul Barosu hakkında yürütülen soruşturma kapsamında, Baro Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyelerinin görevlerine son verilmesi ve yeni yönetim seçilmesi talebiyle dava açıldı.

İrem Demir, Zeynep Yeşildal  | 14.01.2025 - Güncelleme : 14.01.2025
İstanbul Barosu Başkanı ile yönetimi hakkında yeniden seçim talebiyle dava

İstanbul

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, baronun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te yapılan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğüne yönelik "terör örgütü propagandası yapmak" ve "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, ifadesi alınan Kaboğlu ve yönetim kurulu üyeleri hakkında kovuşturma yapılması için Adalet Bakanlığından izin talep edildi.

Ayrıca, 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu'nun "Amaçları dışında faaliyet gösteren barolar ile Türkiye Barolar Birliği sorumlu organlarının görevlerine son verilmesine ve yerlerine yenilerinin seçilmesine, Adalet Bakanlığının veya bulundukları yer Cumhuriyet Başsavcılığının istemi üzerine, o yerdeki asliye hukuk mahkemesince basit usule göre yargılama yapılarak karar verilir ve dava en geç üç ay içerisinde sonuçlandırılır." şeklindeki maddesi uyarınca, Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri Rukiye Leyla Süren, Hürrem Sönmez, Ahmet Ergin, Metin İriz, Mehmedali Barış Beşli, Yelda Koçak Urfa, Fırat Epözdemir, Ezgi Şahin Yalvarıcı, Ekrem Bilen Selimoğlu ile Bengisu Kadı Çavdar'ın görevlerine son verilmesi, yeni baro başkanı ile yönetim kurulu üyelerinin seçilmesi talepli davanameyle birlikte İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesine dava açıldı.

Soruşturma

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ile yönetim kurulu üyeleri hakkında, sosyal medyadan yayınlanan bir açıklamada "terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar övüldüğü" iddiasıyla resen soruşturma başlatılmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, İstanbul Barosunun resmi sosyal medya hesabından 21 Aralık 2024'te duyurulan açıklamayla terör örgütü PKK üyeliği bulunan firari sanıklar Nazım Daştan ve Cihan Bilgin'in övüldüğü belirtilmişti.

Açıklamada, "Ayrıca sözde gazetecilik faaliyetleri ve gazeteci kimlikleri nedeniyle öldürüldükleri, devletimizin sözde savaş suçu işlediği şeklinde yanıltıcı bilginin yayılması şeklindeki tespitler nedeniyle İstanbul Baro Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyeleri hakkında Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'terör örgütü propagandası yapmak' ve 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yaymak' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır." ifadelerine yer verilmişti.

İstanbul Barosu Başkanı İbrahim Kaboğlu ve yönetim kurulu üyelerinin 7 Ocak'ta savcılıkça ifadesi alınmıştı.

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