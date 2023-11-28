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Trabzon'un Karadeniz kıyısındaki ilçesi Beşikdüzü'nde dalgalara kapılarak kaybolan 2 kişinin bulunması için çalışmalar devam ediyor
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İstanbul'da lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar oluştu

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar meydana geldi.

Ali Cevahir Aktürk, Hamdi Dindirek  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
İstanbul'da lodos nedeniyle Büyük Mecidiye Camisi'nin avlusunda hasar oluştu Fotoğraf: Sabri Çelebioğlu / AA

Istanbul

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran lodos dolayısıyla Ortaköy'deki Büyük Mecidiye Camisi'nin deniz kısmında bulunan beton bloklar yerinden söküldü. Caminin bahçesine savrulan beton bloklar avludaki mermerlere zarar verdi.

Şiddetli rüzgar bahçede bulunan tenteleri de devirdi.

Denizdeki plastik atıklar ve midye kabukları da caminin avlusuna doldu.

Beşiktaş Belediyesi ekipleri caminin avlusunda temizlik çalışması yaptı.

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