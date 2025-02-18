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İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor

İstanbul'da, haftanın ikinci iş günü yağmurun da etkisiyle oluşan trafik yoğunluğu nedeniyle araçlar güçlükle ilerliyor.

Hamdi Dindirek, Adem Koç, Ferhat Yasak, Yasin Cingöz, Mehmet Ali Derdiyok  | 18.02.2025 - Güncelleme : 18.02.2025
İstanbul'da sabah saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor Fotoğraf: Yasin Cingöz/AA

İstanbul

Megakentte yağış etkisini sürdürürken sabah mesai saatinin başlamasıyla ana arterler ve ara yollarda trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Anadolu Yakası'nda D-100 kara yolunun her iki yönünde trafik Kadıköy ve Kartal arasında ağır ilerliyor.

TEM Otoyolu'nda Ataşehir ile Sancaktepe mevkileri arasında trafik yavaş seyrederken Şile Yolu'ndaki yoğunluk Ümraniye'den Altunizade'ye kadar uzuyor.

Anadolu Yakası'ndan Avrupa Yakası'na geçişlerde trafik yoğunluğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Uzunçayır Kavşağı'ndan, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde ise Ataşehir'den başlayarak köprü girişlerine kadar devam ediyor. Avrasya Tüneli girişindeki trafik de Göztepe'ye kadar uzuyor.

Avrupa Yakası'nda da D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Zeytinburnu, Cevizlibağ, Halıcıoğlu, Okmeydanı, Çağlayan ve Zincirlikuyu mevkilerinde araçlar güçlükle ilerliyor.

TEM Otoyolu'nun Ankara istikametinde Mahmutbey, Avcılar, Gaziosmanpaşa ve Kağıthane mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Kentte aralıklarla etkili olan yağış nedeniyle sürücüler trafikte yavaş ilerlerken, özellikle aktarmaların yapıldığı bazı metrobüs, otobüs ve tramvay istasyonlarında da yoğunluk yaşanıyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) CepTrafik haritası verilerine göre, trafik yoğunluğu Avrupa Yakası'nda yüzde 72, Anadolu Yakası'nda yüzde 87'ye kadar ulaştı.

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