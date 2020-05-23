Euro
7.42
Dolar
6.81
BIST 100
103,024.30
Altın
1,735.17
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye

İstanbul'dan Trabzon'a kadar ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza

İstanbul'dan memleketi Rize'ye gitmek için yola çıkan ehliyetsiz sürücü Trabzon'da yakalandı.

Seyit Ahmet Eksik   | 23.05.2020
İstanbul'dan Trabzon'a kadar ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza

Trabzon

Yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında çay toplamak için "seyahat izin belgesi" alarak İstanbul'dan memleketi Rize'ye gitmek için yola çıkan ehliyetsiz sürücü Trabzon'da yakalandı.

Alınan bilgiye göre, çay üreticisi Mustafa K. (47), gerekli izin belgesini alarak babası ve annesi ile birlikte memleketi Rize'ye gelmek üzere 34 UJ 8296 plakalı aracıyla İstanbul'dan yola çıktı.

Trabzon'un Yomra ilçesindeki Kaşüstü kavşağına kadar gelen Mustafa K'nın kullandığı araç, Of ilçesinde trafik kazası yaşanan bölgeye seyir halindeki İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in dikkatini çekti.

Alper'in talimatı üzerine polis ekiplerince durdurulan araçta yapılan incelemede, seyahat izin belgelerinin bulunduğu ancak Mustafa K'nın ehliyetinin olmadığı tespit edildi.

Mustafa K'ya ehliyetsiz araç kullanmaktan, aracın sahibi olan babasına da ehliyetsiz araç kullandırmaktan 2 bin 473'er lira olmak üzere toplam 4 bin 946 lira para cezası verildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İngiltere'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 36 bin 675'e yükseldi
Avrupa'daki birçok ülke tedbirleri kaldırmaya devam ediyor
Gazze'de Kovid-19'dan ilk can kaybı
ABD'de Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 97 bin 696'ya yükseldi
İspanya, temmuzda sınırlarını uluslararası turizme açıyor

Benzer haberler

İstanbul'dan Trabzon'a kadar ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza

İstanbul'dan Trabzon'a kadar ehliyetsiz araç kullanan sürücüye ceza

İstanbul'da arife günü sessiz geçiyor

İstanbul'da arife gününde olumsuz hava şartları etkili oluyor

Kovid-19 Karadeniz Sahil Yolu'ndaki sebze ve meyve fidelerine ilgiyi artırdı

Kovid-19 Karadeniz Sahil Yolu'ndaki sebze ve meyve fidelerine ilgiyi artırdı
İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor

İstanbul'da olumsuz hava şartları etkili oluyor
Berberlerin iki günlük gece mesaisi sona erdi

Berberlerin iki günlük gece mesaisi sona erdi