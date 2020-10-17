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İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

Kartal’da uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

İbrahim Halil Aktürk,Metin Tokgöz   | 17.10.2020
İstanbul'da uyuşturucu tacirlerine şafak operasyonu

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kartal’da “torbacı” diye tabir edilen uyuşturucu tacirlerine yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.

Polis helikopteri ve özel harekat timlerinin de destek verdiği operasyonda, belirlenen adreslere baskın yapıldı.


Çok sayıda şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda, adreslerdeki aramalar devam ediyor.

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