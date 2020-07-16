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Van’da düşen keşif uçağında şehit olan 7 emniyet mensubu için Van Jandarma Filo Komutanlığı’nda tören düzenleniyor.
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Türkiye

İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı

İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı. Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

Mücahit Türetken   | 16.07.2020
İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı

İstanbul

İstanbul'da su fiyatlarına yüzde 12,6 zam yapıldı. Zamlı tarife, 20 Temmuz'dan itibaren geçerli olacak

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