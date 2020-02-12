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İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili oluyor

İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili olurken, hava sıcaklığı mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

Ayşe Erkeç   | 12.02.2020
İstanbul'da parçalı ve çok bulutlu hava etkili oluyor Fotoğraf: Arif Hüdaverdi Yaman /AA

İstanbul

İstanbul Valiliğinin Twitter hesabından yapılan duyuruda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün son tahminlerine yer verildi. 

Bugün sabah saatlerinde hava yağmurlu, hava sıcaklığı ise en düşük 8, en yüksek 12 derece olacak.

Parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenen İstanbul'un batısının sabah saatlerinde, doğusunun öğle saatlerine kadar aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor, mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Havanın yarın parçalı bulutlu olması bekleniyor

Yarın parçalı bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklığının en düşük 6, en yüksek 10 derece olacağı tahmin ediliyor.

Yağmurlu geçmesi beklenen 14 Şubat Cuma günü ise hava sıcaklığı en düşük 5, en yüksek 10 derece olacak.

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