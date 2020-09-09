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İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi

İstanbul’da yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında minibüslerde denetim yapıldı. Denetim sırasında 12 kişi kapasiteli aracında 33 yolcu taşıyan minibüsçüye de ceza yazıldı.

İbrahim Halil Aktürk   | 09.09.2020
İstanbul'da Kovid-19 tedbirleri kapsamında minibüsler denetlendi Fotoğraf: Fatih Çağlar Demirbaş/AA

İstanbul

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, farklı noktalarda, şehir içi ulaşımda faaliyet gösteren minibüslere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ayakta yolcu alınıp alınmadığı, şoför ve yolcuların maske ile sosyal mesafe kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Denetimlerin sıklıkla yapılacağı belirtildi.

12 kişi kapasiteli aracında 33 yolcu taşıyan minibüsçüye ceza kesildi

Esenyurt'ta ekipler, minibüsleri durdurarak salgın tedbirlerine uyulup uyulmadığını kontrol ediyor. 

Ayakta yolcu taşıyan minibüsçülere ceza yazan ekipler, salgın tedbirleri konusunda şoför ve yolcuları uyarıyor. 

Denetim sırasında ayakta yolcu taşıyan bir minibüs durduruldu. 12 kişi kapasiteli araçtan 33 yolcunun indiği dikkati çekti. Ekipler, bu minibüsçüye de ceza yazdı. 

Aracında fazla yolcu taşıyan minibüs şöförleri, yolcuların araca zorla bindiğini, engelleyemediklerini iddia etti.

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