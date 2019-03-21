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İstanbul'da halk otobüsü yaya yoluna girdi: 3 yaralı

Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

İbrahim Halil Aktürk   | 21.03.2019
İstanbul'da halk otobüsü yaya yoluna girdi: 3 yaralı

İstanbul

Fatih Beyazıt'ta bir halk otobüsü yaya yoluna girdi. 

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.

Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.

3 kişi yaralandı

Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.

Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.

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