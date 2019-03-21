İstanbul'da halk otobüsü yaya yoluna girdi: 3 yaralı
Fatih'te bir halk otobüsünün yaya yoluna girmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
İstanbul
Fatih Beyazıt'ta bir halk otobüsü yaya yoluna girdi.
AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Beyazıt Meydanı'nda bir halk otobüsü henüz belirlenemeyen nedenle yaya yoluna girdi. Otobüs, park halindeki çok sayıda araca çarparak durabildi.
Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye sevk edildi.
3 kişi yaralandı
Polis, yolu trafik akışına kapatıp çevrede güvenlik önlemi aldı.
Olayda ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralılar bölgeye sevk edilen ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.