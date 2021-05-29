Euro
10.44
Dolar
8.56
BIST 100
1,422.06
Altın
1,903.85
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ataköy-Olimpiyat Metro Hattı, Bahariye ve Masko İstasyonları Hizmete Alım Töreni’nde konuşuyor
logo
Türkiye

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak

Zeynep Rakipoğlu   | 29.05.2021
İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak

İstanbul

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresinin (İSKİ) Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yapacağı çalışma nedeniyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye ile Sancaktepe ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine 1 Haziran'da 13 saat süreyle su verilemeyecek.

İSKİ'den yapılan açıklamaya göre, Ömerli İçme Suyu Arıtma Tesislerinde yeni inşa edilen depolar, 1 Haziran'da devreye alınacak. Çalışma nedeniyle 09.00 ile 22.00 saatleri arasında 13 saat süreyle Sultanbeyli, Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Adalar ve Ümraniye'de su kesintisi uygulanacak.

Sancaktepe ve Üsküdar ilçelerinin Ferah, K. Çamlıca, Kısıklı, Kirazlıtepe, Burhaniye, Mehmet Akif Ersoy, Yavuztürk, Küplüce, Kuleli, Bahçelievler, Güzeltepe, Kandilli, Abdurrahmangazi, Osmangazi, Veysel Karani, Akpınar, Fatih ve Eyüp Sultan mahallelerine de söz konusu saatlerde su verilemeyecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakalarıyla yakın temaslıların karantina süresi 14 güne çıkarıldı
Hindistan'da Kovid-19’dan ölenlerin sayısı 320 bini aştı
Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 170 milyonu geçti
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca, engelli vatandaşlara Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandığını açıkladı

Benzer haberler

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak

İstanbul'da 9 ilçede 13 saatlik su kesintisi uygulanacak

İstanbul'un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 76,84 seviyesinde

İsrail'in Gazze'de su şebekelerini hedef alması nedeniyle 10 bin ev susuz kaldı