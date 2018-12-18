İstanbul'a kar geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Marmara'nın batısında bu akşam, İstanbul'da ise yarın kar bekleniyor.

ANKARA

İstanbul'da halen sağanak olarak görülen yağışların akşam saatlerinde kuvvetini artıracağı, yarın ise ilin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da hafif olarak görülen sağanak, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetlenerek, yarın akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla metrekareye 24 saatte 30-50 kilogram yağış bırakacak.

Yağışların yarın Avrupa yakasının yüksek kesimleriyle kentin batısında yer yer karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Kuvvetli yağışla fırtınanın meydana getirebileceği sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan Marmara'nın batısındaki yağışların bugün akşam saatlerinden sonra Edirne, Kırklareli, Çanakkale ve Tekirdağ çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışına dönmesi bekleniyor. Yarın akşam saatlerine kadar yer yer 3-8 santimetre, Tekirdağ'ın batısıyla, Çanakkale’nin doğu kesimlerinde 10-20 santimetre civarında örtü bırakması beklenen karın oluşturabileceği olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Yüksek kesimlerde bu gece ve yarın karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor

Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerde bu gece ve yarın karla karışık yağmur ve yer yer kar bekleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi'nden (AKOM) yapılan açıklamada, İstanbul başta olmak üzere yurdun kuzey ve batı kesimlerinin, akşam saatlerinden itibaren soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına gireceği bildirildi.

Kentte bu akşam ve yarın yer yer kuvvetli sağanak geçişleri beklendiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışla birlikte rüzgarın da kuzeyli yönlerden fırtına seviyesine (40-70 km\s) ulaşması, hava sıcaklıklarının düne göre 6 ila 8°C birden azalarak mevsim normalleri altına gerileyeceği tahmin ediliyor. Bu gece ve yarın görülecek yağışların Silivri, Çatalca, Arnavutköy, Büyükçekmece, Başakşehir ve Esenyurt gibi Trakya'ya yakın yüksek bölgelerimizde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde görüleceği tahmin ediliyor."

Sağanak akşam kuvvetlenecek

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezinden yapılan uyarıda ise kentte halen hafif olarak görülen sağanağın, bu akşam saatlerinden itibaren kuvvetleneceği kaydedildi.

Sağanağın yarın akşam saatlerine kadar kuzey yönlerden kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte metrekareye 24 saatte 30-50 kg arasında yağış bırakacağı belirtildi.

Muhabirler: Sevgi Ceren Gökkoyun, İzzet Taskiran