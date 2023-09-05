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Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'un kuzeyi için kuvvetli ve gök gürültülü sağanak uyarısında bulunuldu.

Fatma Sevinç Çetin  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Meteorolojiden İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

Ankara

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bu akşam ve gece saatlerinde İstanbul'un kuzeyinde yerel olarak kuvvetli ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

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