Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor
"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı 11 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı, binalar kısmen yıkıldı.
Kahramanmaraş
Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.
Özel bir firmanın uzman ekiplerince, güvenlik önlemleri alınarak, binaların ilk 3 katına 300 kilogram patlayıcı yerleştirildi.
Binaların 3 katı patlamanın etkisiyle çökerken diğer katlar ayakta kaldı.
Binaların daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.