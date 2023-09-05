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Gündem, Asrın felaketi

Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor

"Asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta, ağır hasarlı 11 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı, binalar kısmen yıkıldı.

Tunahan Akgün  | 05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların patlayıcı yardımıyla yıkımı sürüyor Fotoğraf: Gökhan Çalı/AA

Kahramanmaraş

Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde depremlerde ağır hasar alan 11 katlı 2 binanın yıkımı için patlayıcı kullanıldı.

Özel bir firmanın uzman ekiplerince, güvenlik önlemleri alınarak, binaların ilk 3 katına 300 kilogram patlayıcı yerleştirildi.

Binaların 3 katı patlamanın etkisiyle çökerken diğer katlar ayakta kaldı.

Binaların daha sonra iş makinesiyle yıkılacağı öğrenildi.

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