Dolar
26.82
Euro
28.78
Altın
1,923.48
ETH/USDT
1,632.10
BTC/USDT
25,761.00
BIST 100
8,244.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

İstanbul'da selin yaşandığı ilçelerde büyük hasar oluştu

Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de dün akşam etkili olan sağanağın ardından meydana gelen sel çok sayıda ev, iş yeri ve araçta büyük hasara yol açtı.

İrem Demir, Kaan Bozdoğan, Mustafa Hatipoğlu, Mehmet Yusuf Melikoğlu  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
İstanbul'da selin yaşandığı ilçelerde büyük hasar oluştu Fotoğraf: Tayyib Hoşbaş - AA

İstanbul

Kentin kuzey kesiminde dün akşam kısa sürede etkili olan yağışın ardından Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de sel ve su baskınları yaşandı.

Su baskınları ve selin oluşturduğu tahribat, gün ağarınca ortaya çıktı. Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece'de çok sayıda araç, ev ve iş yerinin hasar gördüğü selde ekipler dün akşam saatlerinden itibaren çalışmasını sürdürüyor.

Küçükçekmece Mehmet Akif Mahallesi'nde etkili olan yağışta birçok sokakta meydana gelen sel nedeniyle bir dere taşarken birçok ev ve işyeri hasar gördü.

Selin sürüklediği araçların birbirine çarparak durdukları, bazı araçların çevredeki ev ve iş yerlerine çarptığı görüldü.

Şenevler Camisi ve yanındaki Diyanet Gençlik Merkezi'nin giriş katları da yağmur suyuyla dolarken belediye ekiplerinin suyu tahliye çalışmaları devam ediyor.

İstanbul Valiliği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Küçükçekçeme Belediyesi personelleri, selden etkilenen vatandaşlarla görüşerek hasar tespiti yapıyor.

Selde yaşadıklarını anlatan Eyüp Akdoğan beklemediklerini, suyun birden yükseldiğini, rögarları açmaya çalıştıklarını suyun gitmesi için uğraştıklarını ancak yetişemediklerini söyledi.

Arabaların suyla sürüklendiğini kaydeden Akdoğan, bütün evlerin altının suyla dolduğunu belirtti.

Küçükçekmece'de yaşayan Semir İlfarac, gazetecilere yaptığı açıklamada, yağmur başladıktan yarım saat sonra sel olduğunu aktardı.

Suyun evlerinin birinci kata kadar yükseldiğini anlatan İlfarac, kimsenin zarar görmediğini ifade etti.

Ekili tarlalar zarar gördü

Arnavutköy İsmet İnönü Caddesi'nde bazı noktalarda selin toprağı çamur halinde yola indirdiği, Boğazköy ve Bolluca'da taşan derelerdeki suların tahliye edildiği, salatalık, biber, soğan ekili bazı seralarda da hasar oluştuğu görüldü.

Hasadı yapılarak çuvallara konulan ürünleri sel sürüklerken seralardaki sulama sistemleri ve sulama motorları da zarar gördü.

Ekiplerin gece yaptığı çalışmalarla Arnavutköy merkezdeki cadde ve sokaklarda sel izleri temizlendi.

Mobilyacılar sitesi büyük zarar gördü

İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi de selden hasar alan noktalardan biri oldu.

Su baskınlarının yaşandığı iş yerlerinin camları kırılırken mobilyalar su içinde kaldı. Esnaf ve ekipler, temizlik çalışmasıyla birlikte hasar tespiti yapıyor.

Dükkandaki suyun çekilmesiyle bazı dükkanların içlerinde yaklaşık 1,5 metrelik izler oluştu. Su basan dükkanların bulundığı cadde ise çamurla kaplandı.

"5 milyon lira zararımız var"

İkitelli Masko Mobilyacılar Sitesi'nde iş yeri bulunan Zümrüt Kaya, gece 22.30 sıralarında gelip manzarayı gördüklerini söyledi.

Bütün esnafın kendileri gibi berbat durumda olduğunu anlatan Kaya, 5 milyon lira zararlarının bulunduğunu ifade etti.

Toparlanma sürecinin iki ay süreceğini, maaşlı, sigortalı çalışanlarının bulunduğunu dile getirerek zararın büyük olduğunu aktardı.

10 gün önce açtığı iş yerini su bastı

Site esnafından Harun Akar da dün geceden beri uğraştıklarını belirterek yarım saat içine dükkanlarını su bastığını dile getirdi.

Akar, yaklaşık 10 gün önce açtıkları iş yerlerindeki eşyaların kullanılamaz hale geldiğini belirterek "7 milyon liraya yakın para yatırdık. Hepsi çöp oldu. Dükkanın eski haline gelmesi için yine yaklaşık 7 milyon lira gerekiyor." dedi.

Yoğun yağışın ardından oluşan su birikintisinin ciddi hasar verdiğini dile getiren Mehmet Öztürk de Masko'nun 40 bloklu bir site olduğunu, bunlardan ikisinde ciddi hasar oluştuğunu kaydetti.

Öztürk, su basan dükkanlarda üretimin yapılmadığını dile getirerek tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntının olmayacağını aktardı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sakarya'da dalga ve rip akıntısı nedeniyle denize girmek yasaklandı
İstanbul'da selin yaşandığı ilçelerde büyük hasar oluştu
Diyanet 752 depremzede üniversite öğrencisini umreye gönderiyor
İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak
Kazdağları'ndaki orman yangını söndürüldü

Benzer haberler

İstanbul'da selin yaşandığı ilçelerde büyük hasar oluştu

İstanbul'da selin yaşandığı ilçelerde büyük hasar oluştu

İstanbul'a sebze gönderilen Gebze'deki seralar yaklaşık 2 bin kişiye ekmek kapısı oluyor

Metro İstanbul’dan Kirazlı-Kayaşehir metro hattı seferlerine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da suların tahliyesi için çalışmalar sabaha kadar kesintisiz devam edecek

İçişleri Bakanı Yerlikaya: İstanbul'da suların tahliyesi için çalışmalar sabaha kadar kesintisiz devam edecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul ve Kırklareli'ndeki sele ilişkin dezenformasyon uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul ve Kırklareli'ndeki sele ilişkin dezenformasyon uyarısı
Arnavutköy ve Başakşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış radar görüntüsüne de yansıdı

Arnavutköy ve Başakşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış radar görüntüsüne de yansıdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet