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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, Kırklareli’nin Demirköy ilçesinde sel felaketine ilişkin açıklamalarda bulunuyor.
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İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'da sel ve su baskınlarından etkilenen ailelere, hane başına toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacağını açıkladı.

Ümit Türk  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
İstanbul'da selden etkilenen ailelere 15 bin lira yardım ödemesi yapılacak Fotoğraf: Mustafa Hatipoğlu/AA

İstanbul

Bakan Yerlikaya, X sosyal medya hesabından İstanbul'da kuvvetli yağışın yol açtığı sel ve su baskınlarına ilişkin açıklama yaptı.

Yerlikaya, şunları kaydetti:

"İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı. İlk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına; AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından 5 bin TL olmak üzere toplam 15 bin lira yardım ödemesi yapılacaktır. Rabbim her türlü afetten ülkemizi ve milletimizi korusun."

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