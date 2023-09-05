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İstanbul'un bazı bölgelerinde sağanak etkisini sürdürüyor. -VTR -
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Arnavutköy ve Başakşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış radar görüntüsüne de yansıdı

Arnavutköy ve Başakşehir'de su baskınlarına nede olan şiddetli yağış radar görüntüsüne de yansıdı.

05.09.2023 - Güncelleme : 05.09.2023
Arnavutköy ve Başakşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış radar görüntüsüne de yansıdı

İstanbul

İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı. 

Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, sert rüzgar, yıldırım ve su baskınlarına neden oldu.

Radar görüntüsünde de özellikle Arnavutköy ve Başakşehir üzerindeki yoğun bulutlar ve yağış gözlemlendi.

Avrupa yakasını etkisi altına alan yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.

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