Arnavutköy ve Başakşehir'i etkisi altına alan sağanak yağış radar görüntüsüne de yansıdı
Arnavutköy ve Başakşehir'de su baskınlarına nede olan şiddetli yağış radar görüntüsüne de yansıdı.
İstanbul
İstanbul'un kuzey bölgesinde başlayan yağış, Arnavutköy ve Başakşehir'de şiddetini artırdı.
Yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak, sert rüzgar, yıldırım ve su baskınlarına neden oldu.
İstanbul'un kuzey bölgesinde etkili olan kuvvetli yağış ev ve iş yerlerinde su baskınlarına yol açtı https://t.co/LkxYwFM8Hd pic.twitter.com/dm3JOZobYg— Anadolu Ajansı (@anadoluajansi) September 5, 2023
Radar görüntüsünde de özellikle Arnavutköy ve Başakşehir üzerindeki yoğun bulutlar ve yağış gözlemlendi.
Avrupa yakasını etkisi altına alan yağış sırasında gökyüzü şimşeklerle aydınlandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.