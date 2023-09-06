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Politika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul ve Kırklareli'ndeki sele ilişkin dezenformasyon uyarısı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sel ve su baskınları konusunda resmi kurumların bilgilendirmelerinin takip edilmesinin ve dezenformatif içeriklere itibar edilmemesinin önem arz ettiğini bildirdi.

Hüseyin Cem Dağıstanlı  | 06.09.2023 - Güncelleme : 06.09.2023
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun'dan İstanbul ve Kırklareli'ndeki sele ilişkin dezenformasyon uyarısı

Ankara

Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İstanbul ve Kırklareli'nde meydana gelen selden etkilenenlere geçmiş olsun dileklerini iletti, vefat edenlere de Allah'tan rahmet diledi.

Devletin teyakkuz halinde olduğunu belirten Altun, "İlgili tüm kurumlarımız çalışmalarını yürütmektedir. Ani sel ve su baskınları konusunda valiliklerimiz ve AFAD başta olmak üzere resmi kurumlarımızın bilgilendirmelerinin takip edilmesi, dezenformatif içeriklere itibar edilmemesi önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

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