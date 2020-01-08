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İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen 50 uçağa hizmet verdi

İstanbul Havalimanı, dün bir uçağın pistten çıkması sonucu Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın uçuşlara kapatıldığı süre boyunca yönlendirilen 50 uçağa ev sahipliği yaptı.

Kenan Irtak   | 08.01.2020
İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan yönlendirilen 50 uçağa hizmet verdi

İstanbul

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İstanbul Havalimanı, Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nın uçuşlara kapatıldığı süre boyunca (7 Ocak 2020 saat 10.00'dan 8 Ocak 2020 saat 06:00'a kadar) İstanbul Havalimanı’na yönlendirilen 50 uçağa hizmet verdi.

Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’ndan yapılması planlanan ancak pistin kapalı olması sebebiyle yönlendirme yapmadan İstanbul Havalimanı’ndan gidiş seferi düzenleyen uçuş sayısı ise 50 olarak gerçekleşti.

Dün 631 gelen, 563 giden uçuş olmak üzere toplam bin 194 sefer düzenlenen İstanbul Havalimanını toplam 187 bin 185 yolcu kullandı.

Açıklamada, "İstanbul Havalimanı'nda halen uçuş operasyonları planlandığı şekilde sorunsuz bir şekilde gerçekleşmektedir." denildi.

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