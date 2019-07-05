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Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı

Isparta'da, sosyal medyadan terör örgütü PKK/KCK propagandası yaptıkları iddiasıyla 13 şüpheli gözaltına alındı.

Mustafa Ünal Uysal   | 05.07.2019
Isparta'da sosyal medyada terör propagandası: 13 gözaltı

Isparta

Isparta Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, sosyal medyadan terör örgütü propagandası yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, 13 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

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