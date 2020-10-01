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Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin 4 askerin şehit olduğu saldırıların failleri olduğu belirlendi

Hakkari'de 19 Eylül'de gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin, 2016 ve 2017'de 4 askerin şehit olduğu saldırıların failleri oldukları tespit edildi.

Sayim Harmancı   | 01.10.2020
Hakkari'de etkisiz hale getirilen 2 PKK'lı teröristin 4 askerin şehit olduğu saldırıların failleri olduğu belirlendi

Hakkari

Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bu kapsamda 19 Eylül'de merkeze bağlı Oğul köyü Azizan mezrasında gerçekleştirilen "Yıldırım-2 Cilo Operasyonu" kapsamında 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Etkisiz hale getirilen bölücü terör örgütü mensuplarından birinin 'brüsk Muş' kod adlı Samet Kara olduğu belirlendi. Bölücü terör örgütü mensubunun 2016 yılında Hakkari merkez Ağaçdibi köyünde Uzman Jandarma Çavuş Mehmet İlker Şahin, Jandarma Onbaşı Hüseyin Efe, Jandarma Onbaşı Hakkı Doğan'ın şehit edildiği saldırının failleri arasında olduğu tespit edilmiştir. Diğer bölücü terör örgütü mensubunun 'resul herekol' kod adlı Mehmet Nazım İlhan olduğu ve 2017'de Çukurca ilçesi istikametinden Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığına seyir halindeki askeri konvoya düzenlenen ve Piyade Yüzbaşı Murat Üçöz'ün şehit olduğu saldırının failleri arasında yer aldığı belirlenmiştir."

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