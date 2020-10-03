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Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı.

Sezgin Pancar   | 03.10.2020
Mersin'de terör örgütü DEAŞ operasyonunda 10 zanlı yakalandı

Mersin

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet yürüttüklerine yönelik bilgi elde edilen 10 zanlı hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Kent genelindeki birçok adrese düzenlenen operasyonlarda şüphelilerden 9'u gözaltına alındı.

Operasyonda, daha önce aranan ancak "öldüğü değerlendirilen" bir zanlı da yakalandı. Şüphelilerin ikametlerinde ele geçirilen dijital malzemeler incelemeye alındı.

Adresinde bulunamayan bir şüpheli aranıyor.

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