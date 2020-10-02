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İstanbul'da yasadışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da yasadışı bahis oynattıkları öne sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Alptekin Soykan   | 02.10.2020
İstanbul'da yasadışı bahis operasyonunda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Maltepe, Kartal ve Pendik'te internet üzerinden yasadışı bahis oynattıkları önü sürülen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. 

Özel Harekat Polisleri ve ilçe emniyet müdürlüğü ekiplerinin, 21 adrese düzenlediği operasyonda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.

Mahallelerde, esnaflar üzerinden kurulan kasa sistemi ile internet üzerinden bahis oynatan şüpheliler, 6 aylık fiziki ve teknik takip sonucu hazırlığı yapılan operasyonda gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde aramalar yapıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

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