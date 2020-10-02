Euro
9.09
Dolar
7.76
BIST 100
1,144.48
Altın
1,899.68
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin eylül ayında Gazze Şeridi sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Said İbicioğlu   | 02.10.2020
İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı Fotoğraf: Wisam Hashlamoun/AA

Gazze

Filistin Kurtuluş Örgütü'ne (FKÖ) bağlı Esirler Heyeti Araştırma ve Belgelendirme Birimi Başkanı Abdunnasır Fervane, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin eylül ayında abluka altındaki Gazze'den işgal altındaki Filistin topraklarına geçmek isteyen 15 Filistinliyi gözaltına aldığını söyledi.

Fervane, gözaltına alınanların çoğunun sorgulandıktan sonra Gazze'ye geri gönderildiğini aktardı.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Depresyon Kovid-19 salgını döneminde üç kat arttı
Bakan Koca: Birçok ilimizde hızla başarı sağlayıp salgının seyrini kontrol altına aldık
Uludağ Üniversitesinde Kovid-19 aşı denemelerine başlandı
İngiltere'deki çalışmaya göre koku kaybı Kovid-19'un çok belirgin bir semptomu
Aile hekimi Mehmet Eyüp Hazar, Kovid-19'la mücadelesini anlattı

Benzer haberler

İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçleri eylülde Gazze sınırında 15 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail Turizm Bakanı 'Netanyahu'ya güvenmiyorum' diyerek istifa etti

İsrail ablukası altında kriz yaşayan Gazze ekonomisi Kovid-19 nedeniyle felce uğradı

Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılardan kurtardığı Kudüs 'normalleşme' anlaşmalarının gölgesinde Yahudileştiriliyor

Selahaddin Eyyubi'nin Haçlılardan kurtardığı Kudüs 'normalleşme' anlaşmalarının gölgesinde Yahudileştiriliyor
İsrail hapishanesinde 65 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu ölümle pençeleşiyor

İsrail hapishanesinde 65 gündür açlık grevini sürdüren Filistinli tutuklu ölümle pençeleşiyor
Muhammed Bin Selman İsrail'le normalleşmenin alt yapısını mı hazırlıyor?

Muhammed Bin Selman İsrail'le normalleşmenin alt yapısını mı hazırlıyor?