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Türkiye

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun düzenlediği 'Medya Kampı' başladı

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’nun her yıl düzenlediği, bu yıl 51 ülkeden 128 gencin katıldığı Media Camp (Medya Kampı) başladı.

Musa Alcan   | 14.07.2020
İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu'nun düzenlediği 'Medya Kampı' başladı

İstanbul

İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Forumu’ndan (ICYF) yapılan açıklamaya göre bu sene online olarak yapılan kampın açılışını Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu gerçekleştirdi.

TRT World ve Al-Jazeera'nin desteğiyle gerçekleşecek kampa katılan gençler pek çok konuda eğitim alacak.

Kampta makale yazma, röportaj teknikleri, veri gazeteciliği, fotoğrafçılık ve video montaj gibi temel eğitimleri deneyimli gazeteciler verecek.

"Ayrımcılık ve nefret söylemlerinden kaçınmak" gibi ilginç başlıklarda eğitimlerin de yer alacağı kampta 20 online ders yapılacak.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen kampın açılışında konuşan Bakan Kapasoğlu, teknoloji sayesinde medyanın bir değişimden geçtiğini belirtti.

Kasapoğlu, sosyal medyanın avantajları ve dezavantajlarına değinerek, "Sosyal medya sayesinde dünyanın bir yerinde olanlarla ilgili saniyeler içinde haber alabiliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni medyanın toplum üzerinde güçlü bir etkisi olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Bu nedenle yeni medyaya stratejik ve kapsamlı şekilde değinmek büyük önem taşıyor. Sosyal medya, farklı hedefleri olan insanlar için toplumsal değerleri yıkacak bir oyun alanına dönüşebilme potansiyeline sahip. En büyük dileklerimden biri, bu fırsatların iyilik, şefkat ve gelişme amacıyla kullanılması. Hepimiz aynı gemideyiz ve teknemizi batırmaya çalışanlara karşı ortak bir sorumluluğumuz var. Bu nedenle, yeni medyanın getirdiği sorunlarla başa çıkmak büyük önem taşımakta. Bu konuda teorik, pratik ve entelektüel bir yaklaşım benimsemeliyiz. Bu bağlamda, 'Online Medya Eğitim Programı' çok değerli."

ICYF Başkanı Taha Ayhan da "Pek çok genç, medya yanlılığına maruz kalma, nefret söylemi, siber zorbalık ve medya ve sosyal ağların yaydığı yabancı düşmanlığı gibi çeşitli zorluklarla karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Sahte haberlere, aşırılık yanlısı kampanyalara ve İslamofobiye karşı çıkmak amacıyla, medya kapasite geliştirme programının çok önemli olduğunu aktaran Ayhan, gençleri medya yöntem ve uygulamaları konusunda eğitmek için medya sektöründeki kurumlarla etkili ve anlamlı ortaklıklar yaptıkları bilgisini verdi.

ICYF Media Camp, 29 Temmuz’a kadar devam edecek.

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