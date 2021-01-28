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İran İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Muhammed Hoddadi'den AA'ya ziyaret

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı, Basın ve Enformasyondan Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Hoddadi, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Muhammet Tarhan   | 28.01.2021
İran İslami İrşad ve Kültür Bakan Yardımcısı Muhammed Hoddadi'den AA'ya ziyaret

Ankara

İran İslami İrşad ve Kültür Bakanlığı, Basın ve Enformasyondan Sorumlu Bakan Yardımcısı Muhammed Hoddadi ve beraberindeki İran'ın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Ali Asghar Mehrabi ile İran'ın Ankara Büyükelçiliği Basın Müdürü Ahmad Montazami ve İran'ın resmi ajansı IRNA'nın Ankara Temsilcisi Mahmut Yılmaz'ı, AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Şenol Kazancı ile AA Genel Yayın Yönetmeni ve Genel Müdür Yardımcısı Metin Mutanoğlu ağırladı.

Görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkilerin medya alanındaki gelişmeler değerlendirildi.

Hoddadi, iki ülke haber ajanslarının kültürel tanıtımda daha aktif rol alması gerektiğini dile getirdi. İki ülkenin yüzyıllardır yakın ilişkiler içinde olduğunun altını çizen Hoddadi, Türkiye ve İran'ın kardeş ülke olduğunu söyledi.

Kazancı da AA'nın Tahran ofisinin açılışına katılması ve desteği dolayısıyla Hoddadi'ye teşekkür etti. Kazancı, iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde haber ajanslarının önemine değindi. Hoddadi, Kazancı'ya kendi el yazısıyla yazdığı Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin bir beytinin yer aldığı tablo ve İran'ın geleneksel el sanatıyla süslü duvar saati hediye etti.

Kazancı da Hoddadi'ye çini vazo takdim etti.

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