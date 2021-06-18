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Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışı kapsamında gerçek bir su üstü hedefini vurdu.
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İlk milli Atmaca güdümlü füzesi, Akar ve komutanların katılımıyla test edildi

Seri üretim hattından çıkan ilk milli Atmaca güdümlü füzesi, test atışı kapsamında gerçek bir su üstü hedefini vurdu. TCG Kınalıada’dan yapılan ve tam isabetle sonuçlanan atış, Milli Bakan Akar ve TSK komuta kademesi tarafından da takip edildi.

Sarp Özer   | 18.06.2021
İlk milli Atmaca güdümlü füzesi, Akar ve komutanların katılımıyla test edildi Fotoğraf: Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı

TCG Kınalıada

İlk milli Atmaca güdümlü füzesi, Akar ve komutanların katılımıyla test edildi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca güdümlü mermisinin su üstü hedefine yapacağı test atışını takip etmek üzere Sinop’a geldi. Atışın yapılacağı milli gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Akar ve komutanlara faaliyete ilişkin brifing verildi. Brifingin ardından geminin savaş harekat merkezine geçen Akar ve komutanlar buradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının özel atışını takip etti. Hulusi Akar’ın talimatının ardından TCG Kınalıada’dan yapılan atışla söz konusu gemi tam isabetle vuruldu. Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an savaş harekat merkezinde büyük coşkuyla karşılandı. ( Arif Akdoğan - Anadolu Ajansı )

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca güdümlü mermisinin su üstü hedefine yapacağı test atışını takip etmek üzere Sinop’a geldi.

Sinop Havalimanı’nda Vali Erol Karaömeroğlu ve diğer yetkililer tarafından karşılanan Akar, buradan limana hareket etti.

Atışın yapılacağı milli gemi TCG Kınalıada korvetinde Donanma Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu tarafından karşılanan Akar ve komutanlara faaliyete ilişkin brifing verildi.

Atış talimatı Akar’dan

Brifingin ardından geminin savaş harekat merkezine geçen Akar ve komutanlar buradan Deniz Kuvvetleri Komutanlığının özel atışını takip etti.

Atış öncesinde gerekli önlemlerin alındığı, atışın belirlenmiş sahada yapıldığı, saha emniyetinin tamamen sağlandığı belirtildi. 

Atış senaryosu kapsamında Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca hurdaya ayrılan bir gemi hedeflendi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın talimatının ardından TCG Kınalıada’dan yapılan atışla söz konusu gemi tam isabetle vuruldu. Bölgedeki iki F-16 ve keşif uçağından aktarılan görüntülerle atışın her anı harekat merkezinden anlık takip edildi. Füzenin tam isabetle hedefle buluştuğu an savaş harekat merkezinde büyük coşkuyla karşılandı.

Başarılı atışın ardından telsizle personele hitap eden Akar, "Sizleri kutluyorum. Bundan sonra da aynı şiddet ve tempoda çalışmaya devam ederek inşallah daha nice başarıları yaşayacağız." dedi. 

Roketsan tarafından geliştirilen Atmaca Güdümlü Mermisi, 220 kilometre menzili, gelişmiş güdüm sistemi ile dikkati çekiyor. Güdümlü mermi sabit ve hareketli su üstü hedeflerine yönelik kullanılabiliyor.


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