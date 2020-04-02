İletişim Başkanlığı: Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında 846 milyon 606 bin 155 lira bağış toplandı
İletişim Başkanlığından, Milli Dayanışma Kampanyası kapsamında şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira toplandığı bildirildi.
Ankara
İletişim Başkanlığının Twitter'daki hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı dayanışma kampanyasında toplanan bağış miktarına ilişkin açıklamada bulunuldu.
Milli Dayanışma Kampanyası, Milletimizin tam desteğiyle devam ediyor...— T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) April 2, 2020
Türkiye'nin Koronavirüs'le mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846.606.155₺ bağış yapılmıştır.
Detaylar için >> https://t.co/dya89pg3xx#BizBizeYeterizTürkiyem 🇹🇷 pic.twitter.com/b1DeBmOKBX
Paylaşımda, "Milli Dayanışma Kampanyası, milletimizin tam desteğiyle devam ediyor. Türkiye'nin koronavirüs ile mücadelesinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere şu ana kadar 846 milyon 606 bin 155 lira bağış yapılmıştır." ifadesi kullanıldı.
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