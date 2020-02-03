İletişim Başkanı Altun: Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır

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İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Mümin Altaş   | 03.02.2020
İletişim Başkanı Altun'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Ankara

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu kalleş saldırının hesabının sorulacağını bildirdi.

Altun, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Milletimizin başı sağ olsun. Kahraman şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Devletimiz bu kalleş saldırının hesabını soracaktır." ifadelerini kullandı.


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