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TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Şentop, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.

Aynur Ekiz   | 03.02.2020
TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı

TBMM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

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