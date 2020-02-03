TBMM Başkanı Şentop'tan şehit askerler için başsağlığı mesajı
TBMM Başkanı Şentop, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." dedi.
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'de şehit olan 4 asker için başsağlığı diledi.
Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İdlib'de şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar diliyorum. Aziz milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.