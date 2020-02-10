Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.
Ankara
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu.
İdlib’de şehit olan kahraman askerlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına sabr-ı cemil niyaz ediyorum. Hepimizin başı sağolsun.— Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 10, 2020
Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur.
Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır. pic.twitter.com/IgQi2MCq9D
Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kalın, "Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verdi.