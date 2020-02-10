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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, İdlib'deki saldırıya ilişkin, "Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesini kullandı.

Enes Kaplan   | 10.02.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter'dan, İdlib'de rejim güçlerinin yoğun topçu atışı sonucu 5 askerin şehit olması, 5 askerin yaralanmasına ilişkin paylaşımda bulundu. 

Şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyen Kalın, "Hepimizin başı sağolsun. Bu haince saldırıya derhal karşılık verilmiş ve hedefler vurulmuştur. Şehitlerimizin kanı yerde kalmayacaktır." ifadesine yer verdi.

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