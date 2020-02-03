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İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı yarı yıl tatilinin sona ermesinin ardından okul servis araçlarını denetledi.

Metin Tokgöz,Halis Akyıldız,Emrah Gökmen   | 03.02.2020
İstanbul'da okul servislerine denetim

İstanbul

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin birçok noktasında okul servislerini durdurarak denetledi.

Bu kapsamda ekipler, Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de de denetim yaptı.

Denetimlerde, sürücü belgesi, mesleki yeterlilik belgesi, Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikaya kontrol edildi.

Rehber personelin ışıklı çubuk veya dur-geç levhası, standartlara uygun reflektif ikaz yeleği, Milli Eğitim Müdürlüğünce verilen sertifikası denetlendi.

Araçlarda ise tescil belgesi, özel izin belgesi, bakım ve onarım takip formu, emniyet kemeri, fazla öğrenci kontrolü, öğrenci iniş-binişte 'dur' lambası, rehber personel, okul taşıtı ibaresi olup olmadığına bakıldı.

Kurallara uymayan veya evrakında eksiklik bulunan sürücülere cezai işlem uygulandı.

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