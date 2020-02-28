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İdlib'deki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi

Suriye'nin İdlib bölgesinde Esed rejiminin saldırısını protesto eden bir grup, Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önündeki bariyerlere Türk bayrağı astı.

Emin İleri   | 28.02.2020
İdlib'deki saldırı Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu önünde protesto edildi Fotoğraf: Elif Öztürk - Anadolu Ajansı

İstanbul

İstiklal Caddesi'ndeki Rusya'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na gelen üç vatandaş, Rusya'nın Esed rejimine verdiği desteği kınadı. 

Katılımcılar, saldırıyı protesto ederek bariyerlere Türk bayrakları astı.

Öte yandan polis ekipleri güvenlik önlemi aldığı başkonsolosluk çevresini bariyerlerle kapattı.

Ayrıca 1 tane TOMA da konsolosluk önünde hazır bekletiliyor.

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