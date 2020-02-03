Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak failler hesap verecektir

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İdlib'de 4 askerin şehit olduğu saldırıya derhal karşılık verildiğini bildirdi.

Sertaç Bulur   | 03.02.2020
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan İdlib'deki saldırıya ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriye rejiminin açtığı ateş sonucu İdlib'de şehit olan dört askere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileyerek, "İdlib mutabakatı hilafına yapılan bu saldırıya derhal karşılık verilmiştir. Askerlerimizin kanı yerde kalmayacak, failler hesap verecektir." ifadesini kullandı.


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