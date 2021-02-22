Iğdır'da PKK/KCK terör örgütüne destek sağladıkları belirlenen 8 kişi tutuklandı
Iğdır'da PKK/KCK terör örgütüne destek ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı.
Iğdır
Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 15 Şubat tarihinde kentin farklı noktalarında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişinin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye sevk edilen 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Şüpheliler, Iğdır ve köylerinde 15 Şubat tarihinde jandarma ekiplerince farklı adreslere düzenlenen operasyonda PKK/KCK terör örgütüne malzeme ve finans sağladıkları gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız av tüfeği, bir kurusıkı tabanca, cep telefonları ve dijital materyaller ele geçirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.